Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей

Фото: tabimg.pravda.com

Джамала вместе с сыном и мужем показала новые фото.

На фотографиях семья позирует в фиолетовом поле лаванд, пишет "Таблоїд".

Результатом фотосъемки певица поделилась в сети.

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Кроме того, Джа написала стихотворение, которое посвятила своему маленькому Эмиру-Рахману:

Человеку год и три:

Смех, капризы. Научи,

Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,

Чтоб хотелось жить и петь,

И с тобой все кашицы есть.

Как "качать", не зная жанра,

Подпевая "ха-ха-ха"

В милой "Johnny, Yes Papa"!

Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,

всем здоровья и любви.

Ты пружинку заводы,

не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась,

а с тобой всегда игралась.

Рано утром, ночью поздней

Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратится на сон,

Ведь задач-то полон дом !!!

Песня Solo украинской певицы Джамалы вошла в десятку 2-х британских хит-парадов.