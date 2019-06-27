 
Ексклюзивы
1/5
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 306
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1089
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 21384
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 819
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3600
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6678
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 387
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1332
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2709
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3888
Фото
Все фото
4
6
8
4
11
Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей
Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Российские военные разработчики закупают технику на AliExpress
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Видео
Все видео
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 162
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1089
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1062
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2979
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 13:51

Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей
4

  Комментировать

Счастливая семья позирует на фотографиях в поле лаванды
Фото: tabimg.pravda.com
Счастливая семья позирует на фотографиях в поле лаванды
Счастливая семья позирует на фотографиях в поле лаванды
Счастливая семья позирует на фотографиях в поле лаванды

Джамала вместе с сыном и мужем показала новые фото.

На фотографиях семья позирует в фиолетовом поле лаванд, пишет "Таблоїд".

Результатом фотосъемки певица поделилась в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль обольстительно позировала для Vogue Ukraine

Кроме того, Джа написала стихотворение, которое посвятила своему маленькому Эмиру-Рахману:

Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашицы есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "ха-ха-ха"
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводы,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратится на сон,
Ведь задач-то полон дом !!!

Песня Solo украинской певицы Джамалы вошла в десятку 2-х британских хит-парадов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 26460
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 10 Просмотров: 21375
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 15566
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14490
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 12559
Общество
Избирательный рекорд: на один округ претендует 50 кандидатов-мажоритарщиков
Избирательный рекорд: на один округ претендует 50 кандидатов-мажоритарщиков Просмотров: 180
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает Просмотров: 540
Геращенко ответила Разумкову по ПАСЕ
Геращенко ответила Разумкову по ПАСЕ 1 Просмотров: 702
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
 Просмотров: 315
Суд заставил Киву опровергнуть ложь о Екатерине Гандзюк
Суд заставил Киву опровергнуть ложь о Екатерине Гандзюк Просмотров: 180
Больше всего комментируют
20
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
10
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
6
На передовой разводят войска
Голосов: 40795
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua