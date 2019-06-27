Джамала расстрогала сеть новыми фото с семьей

Джамала вместе с сыном и мужем показала новые фото.
На фотографиях семья позирует в фиолетовом поле лаванд, пишет "Таблоїд".
Результатом фотосъемки певица поделилась в сети.
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Кроме того, Джа написала стихотворение, которое посвятила своему маленькому Эмиру-Рахману:
Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашицы есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "ха-ха-ха"
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводы,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже, чтоб не тратится на сон,
Ведь задач-то полон дом !!!
Песня Solo украинской певицы Джамалы вошла в десятку 2-х британских хит-парадов.
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