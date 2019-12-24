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вторник, 24 декабря 2019 21:07

Двух пьяных школьниц нашли без сознания посреди улицы

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Двух пьяных школьниц нашли без сознания посреди улицы
В больнице девушкам поставили диагноз - алкогольная интоксикация. Фото: Нацполиция

В Кременчуге Полтавской области двое пьяных 13-летних школьниц лежали посреди улицы без сознания.

Несовершеннолетних обнаружили патрульные и сразу вызвали "скорую", сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

"Около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы патрульной полиции заметили, как прямо посреди дороги двое неизвестных девушек лежат без сознания. Полицейские сделали им домедицинскую помощь и вызвали скорую", - сказано в сообщении.

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В больнице девушкам поставили диагноз - алкогольная интоксикация. К медикам они попали в тяжелом состоянии, однако сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь полиция разыскивает родителей девочек, а также устанавливает, где подростки приобрели алкоголь, ведь в Украине продавать спиртное разрешено только лицам, достигшим 18 лет.

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Украины с наркотиками. Женщина направлялась на рейс в Израиль. Во время проверки на нее сработала служебная собака пограничников.

Автор: й
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