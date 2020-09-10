Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани

Двух паломников, устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани, выдворят из Украины. Фото: mvs.gov.ua

Двух граждан Израиля, которые 9 сентября ломали забор возле могилы цадика Нахмана в Умани, выдворят из Украины.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальной полицией и миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, подстрекателей беспорядков", - отметил Геращенко.





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Он отметил, что Украина депортировать всех иностранцев, будут нарушать общественный порядок.

"Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - отметил Геращенко.

В городе Умань неизвестный мужчина на улице ограбил хасида. Он отобрал у того кошелек, в котором было $ 1000 и 2600 грн.