Двух хасидов выдворят из Украины за погром в Умани

Двух граждан Израиля, которые 9 сентября ломали забор возле могилы цадика Нахмана в Умани, выдворят из Украины.
Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Национальной полицией и миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, подстрекателей беспорядков", - отметил Геращенко.
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Он отметил, что Украина депортировать всех иностранцев, будут нарушать общественный порядок.
"Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - отметил Геращенко.
В городе Умань неизвестный мужчина на улице ограбил хасида. Он отобрал у того кошелек, в котором было $ 1000 и 2600 грн.
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