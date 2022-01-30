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воскресенье, 30 января 2022 03:33

Двойное убийство: в Киевской области нашли тела супругов

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Двойное убийство: в Киевской области нашли тела супругов
Убитые супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами. Фото: Нацполиция Украины

В субботу, 29 января, в Киевской области нашли убитых супругов.

Об этом сообщила Нацполиция в Facebook.

"Резонансное двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги", - говорится в сообщении.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в силовых структурах, тела погибших с ножевыми ранениями обнаружили в микроавтобусе. Это семейная пара из Волынской области.

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По информации Telegram-канала "Реальный Киев", мужчина 1972 года рождения, а женщина – 1976 года. рождение соответственно зарезали в автомобиле. Погибшие торговали пиломатериалами. Правоохранители рассматривают версию заказного убийства.

В Киеве на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

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