Две области перешли в желтую зону

Днепропетровская и Запорожская области попали в желтую зону. Фото: Pexels

Днепропетровская и Запорожская области перешли в желтую зону.

Красная зона по-прежнему действует в двух областях, сообщает Министерство здравоохранения.

18 областей и Киев - в оранжевой зоне.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Ивано-Франковская и Ровенская области остаются в красной зоне. Кировоградская, Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области находятся в желтой зоне.

В ближайшие две недели Киев может перейти в красную зону карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Прогноз связан с широким распространением штамма Omicron.