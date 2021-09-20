"Две недели комы и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет о помощи на спасение ребенка

Автор: Фото предоставлено Ольгой Роик 6-летний Роман Роик из Владимира-Волынского на Волыни после пересадки печени нуждается в операции по закрытию брюшной стенки. К тому времени нужно стабилизировать состояние ребенка реабилитацией в Китае. Необходимо хотя бы четыре курса. Общая сумма составляет $60 тыс.

6-летний Роман Роик из Владимира-Волынского на Волыни перенес пересадку печени. Нуждается в операции по закрытию брюшной стенки. К тому времени нужно стабилизировать состояние ребенка реабилитацией в Китае. Необходимо пройти хотя бы четыре курса. Общая сумма составляет $60 тыс.

"Жизнь Ромы - это ежедневная борьба. В 3 месяца он перенес сложную операцию Касая, а в 11 месяцев - пересадку печени за рубежом. После операции было две недели комы и 10-минутная остановка сердца. Врачи сказали, что Рома не жилец, - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Роик. - Мы вернулись в Украину. Через год у ребенка случилось кровоизлияние, температура была до 40 градусов. Опять операция и борьба за жизнь. Сынишка начал самостоятельно дышать, есть молотую пищу".

В августе 2020 года в Польше Роману сделали еще одну операцию. Расширяли вену, которая сузилась после пересадки печени и угрожала жизни.

"После этого мы ездили на реабилитацию в Китай. Рома лучше держит спину и голову, произносит звуки. Я видела детей, которые имеют хорошие результаты. Китайские врачи готовы продолжать лечение. Это та соломинка, за которую я цепляюсь, чтобы помочь своему ребенку. Без этой реабилитации польские медики не смогут сделать операцию по закрытию брюшной стенки - зашивки мышц живота. Роме нужно еще хотя бы 4 курса китайской реабилитации. Стоимость одного составляет 15 тысяч долларов".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 9487 3857 (Роик Ольга Юрьевна).