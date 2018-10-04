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четверг, 04 октября 2018 22:09

Две легковушки попали в серьезную аварию: ужасные фото

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  Серьезное ДТП с участием двух автомобилей в Киеве. Фото: Информатор
Серьезное ДТП с участием двух автомобилей в Киеве. Фото: Информатор

В Киеве две легковушки попали в серьезное ДТП. Одна из них перевернулась, другая вылетела в кювет.

ДТП произошло на улице Богатырская, автомобили двигались в сторону проспекта Степана Бандеры. Об этом сообщает издание "Информатор".

Предварительно, машину марки Lada подрезала другой автомобиль, в результате чего она перелетела разделительный газон, врезалась в Fiat и перевернулась на крышу. Второй автомобиль от удара выбросило в кювет, где он влетел в дерево.

Водителя Lada спас ремень безопасности, он получил незначительные повреждения. Однако, владельцу Fiat повезло меньше. По словам очевидцев, он получил перелом ноги. В то же время медики отметили, что угроз для жизни мужчины нет.

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Сегодня, 4 октября, в Ивано-Франковске грузовой автомобиль ЗИЛ сбил мальчика 7-8 лет. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Довженко.

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Дата
04
октября

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