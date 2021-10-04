Два региона находятся в шаге от красной зоны

Во Львове и Харькове серьезный рост Covid-заболеваемости.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил в понедельник, что город уже входит в красную зону карантина.

"Перехода мы не избежим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что растет заболеваемость. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная. Также большая загруженность больниц", - сказал он.

В Харьковской области второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Уже завтра регион может перейти в красную зону.

"Превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом. Койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, а критический уровень - 65%", - заявила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

Автор: Минздрав

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В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации. Его могут получить все, кто сделал прививку двумя дозами Covid-вакцины. Свидетельство выдает семейный врач исключительно в бумажной форме.