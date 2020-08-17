Дугар завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета - адвокат

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета вручат обвинительный акт. Фото: Reuters

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугар вручат обвинительный акт.

Это произойдет завтра, 18 августа, сообщает адвокат Дугар Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

По его словам, подозреваемых Юлию Кузьменко и Яну Дугар вызвали на один и то же время. Это сделали, несмотря на то, что суд просили запретить им видеться и общаться.

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"ОГП, просыпайтесь. Здесь ваше начальство с ГСУ для вас обвинительный акт подготовило. Вы там кто хоть сходите распишитесь. И материалы дела в живую увидите наконец ", - отметил Коломиец.

Адвокат опубликовал фото обвинительного акта по имени Дугар, в котором подозреваемого просят прибыть в 14:00 18 августа в ГСУ Нацполиции Украины.

Детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд 11 августа. Была в следственном изоляторе восемь месяцев - от 13 декабря 2019-му. Ее с ветераном АТО и музыкантом 41-летним Андреем Антоненко и военной медсестрой 26-летней Яной Дугар подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в июле 2016 года. По версии следствия, Антоненко был организатором, Дугар проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко активизировала взрывчатку под автомобилем журналиста.