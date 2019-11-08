Дубневич придумал, как спасти свою фирму от ареста

Дубневич переписал подконтрольную ему фирму на сына. Фото: Главком

Ярослав Дубневич переписал подконтрольную ему фирму ООО "Агропромышленное предприятие" Львовское "на своего сына Юрия. Такое сделал после объявления подозрения, 31 октября.

ООО "АП" Львовское "является учредителем" Коропорации КРТ ", которая фигурирует в уголовном производстве, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

До 31 октября в реестре среди владельцев компании был сам Ярослав Дубневич, его брат Богдан и племянник.

Прокурор расценил такие действия депутата, как препятствование уголовном производству другим образом, чтобы на фирму не могли наложить арест.

Сам Дубневич пояснил, что переоформление состоялось давно. Мол, это "не делается за один день". Он добавил, что находился 31 октября на заседании парламента, а 30 октября - в комитете.

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В 2015-2017 годах, Ярослав Дубневич способствовал тому, чтобы Укрзализныця выделила более 500 млн гривен на закупку стрелочной продукции у связанного с ним предприятия "Днепровский стрелочный завод". Также, в качестве компаний-посредников, он привлек подконтрольные ему фирмы, среди которых и "Корпорация КРТ", которая завысила цену на продукцию на 20%. По данным следствия, результатом этой схемы стали убытки, причиненные государству в размере более 93 миллионов гривен. В случае доказательства вины Дубневичу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.