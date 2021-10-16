Дожди, туманы и похолодание: где ухудшится погода

В Украину идут похолодание и дожди. Некоторые территории накроет туман, в результате чего видимость ухудшится. Фото: pixabay.com

В Украину идут похолодания и дожди. Осадки ожидаются завтра, 17 октября, на юге, 18 числа - в западных и северных областях. 19 октября по всей Украине пройдут небольшие дожди.

18-19 октября температура упадет на 3-5 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

"17-19 октября температура ночью 0-6° тепла, на юге, 17 октября и на востоке страны 3-10° тепла. Днем завтра 8-13°, на юге до 16°. На протяжении 18-19 октября снижение дневной температуры на 3-5°", - сообщили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буковель засыпает снегом

В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 17 октября без осадков; температура ночью +4...6°С, днем ​​+10...12°.

18 октября также без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью +3...5° С, днем ​​+ 10...12°С.

Октябрь 2021 года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней. До 19 октября будет пасмурно и холодно. 20, 22-23 и 26 октября пройдут дожди, а с 27 октября и до конца месяца будет сухо и холодно.