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воскресенье, 06 октября 2019 09:30

Дожди со снегом: синоптики предупреждают о первых заморозки

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6 октября будет мокро, холодно и облачно. Также ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности и заморозки II уровня опасности, начиная с понедельника. Возможен снег с дождем.

О том, чего ждать украинцам в воскресенье, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

На Западе Украины будет до +7..+9°C. В восточных регионах будет +8 ..+14°C. В Киеве уровень тепла держаться в пределах +8 ..+10°C.

Южнее будет теплее: в Черкасской и Кировоградской областях - +10..+12°C, в приморских регионах +12..+15°C.

Осадки будут не обильными. Лишь на юго-западе страны синоптики прогнозируют ливни. В целом, дожди ожидаются в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях. В других регионах - солнечная погода с переменной облачностью.

5-8 октября в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки 0-5°C (II уровень опасности, оранжевый). 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°C (I уровень опасности, желтый).

 
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Дата
06
октября

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