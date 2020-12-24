Дожди со снегом накроют Украину

24 декабря дожди и снег накроют почти всю территорию Украины. Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 декабря, дожди и снег накроют почти всю территорию Украины. В некоторых регионах немного потеплеет.

В большинстве областей - северных, центральных и восточных - ожидается гололедица на дорогах, объявлен І (желтый) уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Дожди и мокрый снег пойдут во всех областях, кроме восточных.

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Температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 тепла. В центральных областях от 0 до 2 тепла, в западных и южных - +5 ... + 9. Холоднее всего будет на севере и востоке - от 1 до 3 мороза.

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь. Днем и ночью от 0 до 2 тепла.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3° С и снег или мокрый снег.