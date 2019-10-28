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понедельник, 28 октября 2019 07:11

Дожди и заморозки: синоптик сообщила о резком изменении погоды

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Дожди и заморозки: синоптик сообщила о резком изменении погоды
В Украину пришло похолодание. Фото - pmg.ua

28 октября в Украину начнет заходить похолодание с северо-запада.

На Ровенщине, Волыни, Львовщине температура воздуха снизится до +10 +12 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге и в центре местами до 20 градусов - если не будет тумана, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Туманы весьма вероятны, особенно ночные и утренние. Наконец появится хоть какой-то дождь - преимущественно на Западе, вечером и на Севере. Остальная Украина - без осадков", - рассказала синоптик.

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В Киеве понедельник ожидается влажным, с туманом, а вечером и с небольшим дождем. Температура воздуха днем ​​еще будет комфортной, до + 13 + 14 градусов.

Во вторник - +8 +10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных +4 +6 градусов.

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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