Дожди и штормовой ветер: чем еще удивит погода

В Украине 20 апреля пройдут дожди и ливни. Осадки принесет южный циклон.

Ожидаются штормовые порывы сильного ветра, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха на западе, севере и в центре будет колебаться ночью от +3...5°С, в южных областях в пределах +7... 9°С. Днем будет +11...15°С.

Автор: meteo.gov.ua

Больше всего осадков выпадет в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – 10-30 мм. В юго-восточных и Полтавской областях порывы ветра достигнут 17-22 м/с.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве также ожидаются дожди, днем воздух прогреется до +11...13°С.

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В 2021 году ожидаются два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий. Советуют не давать в долг, не совершать крупных покупок или весомых денежных инвестиций, а также не подписывать важных документов.