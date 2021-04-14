Дожди и мокрый снег: чем еще удивит середина весны

В Киеве также прогнозируют дожди и циклон. Фото: pixabay.com

Середина весны будет поливать украинцев дождями. Ожидается влияние циклона и атмосферных фронтов.

В западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, снова высока вероятность мокрого снега, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в четверг в большинстве областей предполагается +10...16°C. На западе Украины 15 апреля будет +2...8°C.

В Киеве также прогнозируют дожди и циклон. Температура воздуха в столице завтра ожидается в пределах +12...13°C.

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В Киеве сегодня относительно ясный день без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +14...16°C. Осадки обойдут центр, восток, а также Крым.