Дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на неделю

А существенное потепление придет в Украину уже в четверг, 29 апреля. Фото: Pixabay

Погода в Украине не сильно радует теплом. Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, что Страстная неделя принесет с собой дожди с грозами.

В понедельник, 26 апреля, в некоторых регионах возможны ночные заморозки до -3 градусов. Теплее всего будет на востоке и на юге, где днем воздух прогреется до +12..+14 градусов.

Также синоптики предупреждают, что во всех регионах, за исключением Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма, пройдут дожди.

27 апреля погода кардинально изменится: осадки в виде дождей с грозами ожидаются на левобережной Украине, а в западных областях днем будет солнечно до +11..+13 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глобальное потепление: ученые предложили новую альтернативу

28 апреля, по прогнозам синоптиков, ночные заморозки до -2..-3 градусов ожидаются в большинстве регионов. Днем осадков не прогнозируют, будет солнечная погода до +14 градусов с небольшой облачностью.

А существенное потепление придет в Украину уже в четверг, 29 апреля. Но синоптики предупреждают, что в западных областях пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем - до +17..+19, а ночью - до +5 градусов.

30 апреля дожди с грозами, помимо западных областей, охватят центральные и северные регионы Украины. Теплее всего будет в Николаевской, Закарпатской, Киевской и Винницкой областях - там синоптики обещают до +21 градуса.

Климатолог Вера Балабух рассказала, каким будет лето в Украине в этом году и дала прогноз погоды на июнь.