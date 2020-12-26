Дожди, грязь и до +13: обновили прогноз погоды до конца года

В ближайшие 5 дней в Украине ожидаются снег и дождь. На дорогах гололедица. Фото: pixabay.com

В ближайшие 5 дней, 27-31 декабря, в Украине ожидаются снег и дождь. На дорогах гололедица.

В понедельник и вторник потеплеет, местами до +13. В последний день 2020 года, 31 декабря, будет дождь и плюсовая температура. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В воскресенье, 27 декабря, преимущественно без осадков, лишь в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью будет идти снег.

Температура ночью 0-6 градусов мороза, в Карпатском регионе 5-11 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На Западе порывы ветра 15-20 м/с.

В понедельник, 28 декабря, на Правобережье дождь и мокрый снег, местами гололед. На остальной территории без осадков. На северо-востоке и юге на дорогах местами гололедица.

Начиная с юго-запада, ожидается повышение температуры. Ночью он 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ​​до 3-8 тепла, на юге 8-13 тепла. В восточных и Сумской областях ночью ослабление мороза, днем ​​около нуля. В большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.

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Во вторник, 29 декабря, на Закарпатье, Прикарпатье и в северо-восточных областях дождь и мокрый снег, местами гололед. На остальной территории без осадков. На северо-востоке и юге на дорогах местами гололедица.

В среду, 30 декабря, в западных областях будет идти дождь. На остальной территории Украины облачно и без осадков.

Температура ночью от 2 градусов мороза на востоке до 7-9 градусов тепла на юге. Днем на востоке будет 2-4 градуса тепла, на севере - 5-9 градусов тепла, в центре - 7-11 градусов тепла, на юге - 9-13 градусов тепла, на западе - 5-9 градусов тепла.

В последний день 2020 года, в четверг, 31 декабря, погода не порадует морозом и снегом. Наоборот - будет дождь. Осадки ожидаются на половине территории Украины - в западных, северных и части центральных областей. На Востоке и Юге облачно и без осадков.

Температура ночью от 2 градусов мороза на востоке до 5-9 градусов тепла на юге. Днем на востоке будет 2-5 градусов тепла, на севере - 5-9 градусов тепла, в центре - 7-11 градусов тепла, на юге - 9-13 градусов тепла, на западе - 4-8 градусов тепла.

Январь 2021 будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений.