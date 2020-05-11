Дождь, мокрый снег и метели: на Украину надвигается непогода

В Украину придут дождь, мокрый снег и даже метели. Фото: pixabay.com

Во вторник, 12 мая, в Украине похолодает. Пройдут дожди.

Во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях возможен мокрый снег, а в Карпатах - сильный снег и метели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра. В северных областях Украины, в центре, а во второй половине дня на юге ожидаются дожди. В зоне фронта будут греметь местами грозы. Ведь холодный воздух, который продвигаясь вглубь, все же нагреваться и поэтому здесь снег маловероятен", - отметила Диденко.

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Температура воздуха днем ​​12 мая в западных областях снизится до 17-21 градуса, после сегодняшних 22-25 градусов. В большинстве областей ожидается +17 ... + 21 градус, на востоке и юге - до +22 ... + 25 градусов.

В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха снизится до + 19 ... + 20 градусов.

В среду, 13 мая, похолодает до + 13 ... + 14 градусов, фронт уйдет. В Киеве будет солнечно.

В общем, эта неделя будет прохладной. Дожди возможны также 14 мая.

В июне температура воздуха будет подниматься выше 30°C. Будет преимущественно солнечно. Сильных дождей на западе страны, как в мае, не ожидают.