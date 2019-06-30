Дождь или жара: какая погода будет в последние выходные июня

Дожди пройдут только на востоке Украины, температура до +30 / фото: Слово и Дело

В Украине 30 июня на востоке страны ожидаются дожди.

Теплее всего будет на западе - там температура воздуха поднимется до +30, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На севере температура воздуха опустится до 23 ... 25°С тепла, а ночью до 11 ... 13ºС. На западе днем ​​синоптики прогнозируют 28 ... 30°С, а ночью 12 ... 14ºС.

На востоке днем ​​ожидается 22 ... 24ºС тепла, а ночью 11 ... 13ºС.

На юге температура воздуха днем ​​будет 24 ... 26°С, а ночью 11 ... 13ºС.

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В центральных областях Украины, днем ​​синоптики прогнозируют 23 ... 25°С, а ночью 11 ... 13ºС.

Украину накрыла жара и грозы. 16-17 июня сильные ливни с градом и шквальными порывами ветра прошли почти во всех регионах. Жара заставляет украинский искать альтернативу, если рядом нет рек и прудов. В городах семьями идут к фонтанам. Дети играют в струях воды. Взрослые только мочат ноги.