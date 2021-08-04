"Довела бюрократия": ветеран, который угрожал взорвать Кабмин, имеет опухоль

В "Айдар" Владимир Прохнич пришел в начале войны в 2014 году, был в горячих точках того времени, служил сапером. Фото: "Цензор.НЕТ"

Экс-боец "Айдара" Владимир Прохнич, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "Цензор.НЕТ" рассказала Андриана Сусак, ветеран батальона.

Отметила, что человек благонадежный, спокойный боец. В "Айдар" он пришел в начале войны в 2014 году, был в горячих точках того времени, служил сапером. Как рассказала ветеран, у Прохнича серьезные проблемы со здоровьем - опухоль, "безусловно, нет алко- или наркозависимости".

"Его доказала бюрократия", - заявила девушка.

Собратья уже ищут адвоката для Владимира Прохнича.

Как сообщили в полиции, ветеран не предъявлял никаких требований. Глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге под зданием правительства отметил, что мужчине грозит до 15 лет.

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"Говорил, что его просто достала жизнь", - заявил руководитель Нацполиции.

"Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение. У него в руках была граната, боевая, которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию. Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно, совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них - тяжелая - захват заложников, до 15 лет ", - сказал глава Нацполиции.

Клименко добавил: "Серьезное дело. Никто не имеет права нарушать закон, брать заложников, угрожать оружием или боеприпасами".

4 августа около 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожал его взорвать. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей со здания не эвакуировали. В 13:00 должно состояться заседание правительства. Пока информация о его переносе не поступала.