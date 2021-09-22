Доставайте шапки и рукавицы: в Украину движется мощное похолодание

В четверг, 23 сентября, Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе. Завтра прогнозируют примерно + 9°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью, при прояснении, возможны заморозки на почве. В Карпатах возможен мокрый снег.

Дневная температура четверга в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет колебаться в пределах +6...10°C.

Зато потеплеет во многих западных областях. Там термометры будут показывать +9...+13°C.

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Также выше должна быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях - +10...+15°C.

Незначительные кратковременные дожди в четверг пройдут в западных областях.

"Ветер будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким. В пятницу ветер усилится во всей Украине и достигнет штормовых порывов. Дождей станет больше", - отметила Диденко.

На выходные, 24-25 сентября, прогнозируют потепление. Оно "выметет дожди и пустит на метеосцену солнце", добавила синоптик.

Автор: facebook.com/tala.didenko 23 сентября Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе

Утром 22 сентября погода в Карпатах стала зимней. На горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а столбики термометров показывали -4°C.