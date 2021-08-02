Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный

У Евгения Гончаренко было кровоизлияние в мозг. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о состоянии своего танцора Евгения Гончаренко.

В Instagram артистка написала, что парень до сих пор находится в искусственной коме, в которую врачи ввели его, чтобы организм смог быстрее восстановиться.

В танцора было кровоизлияние в мозг, из-за чего ему сделали трепанацию черепа.

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"Женя до сих пор находится в медикаментозной коме. Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее. Винного нашли и узнали, видео того, как все произошло, уже в сети. Надеемся на лучшее.

Нужно довести дело до конца. И давайте отправлять добрые мысли Жени, чтобы он быстрее выздоровел и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы - сила "- написала исполнительница.

Танцора украинской артистки Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко жестоко избил действующий военнослужащий УГО Украины. По неподтвержденной информации некоторых источников, человек якобы в прошлом работал в Управлении госохраны, а также принимал участие в АТО.