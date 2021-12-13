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Дополнительную дозу Covid-вакцины официально утвердили в Минздраве

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Дополнительную дозу Covid-вакцины официально утвердили в Минздраве
Дополнительную дозу Covid-вакцины будут колоть людям из групп риска. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения одобрило дополнительную дозу вакцины против Covid-19 для групп риска.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ Минздрава №2770 от 13 декабря 2021 года по введению дополнительной дозы вакцины от Covid-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) №18-10/2021-1", - говорится в сообщении.

Получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 – независимо от того, какой вакциной они прививались раньше, – рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

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"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Министерство здравоохранения утвердило список организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться

Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и учреждений.

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