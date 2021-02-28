Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"

Автор: Анатолий Гаевский Станислав Асеев пробыл в плену так называемой ДНР 31 месяц



Донецк – это в определенной степени резервация, особенно сегодня, когда закрыты блокпосты, в частности через ковид. Об этом рассказал журналист и писатель Станислав Асеев в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на Youtube-канале Gazeta.ua. Он находился в плену так называемой ДНР 31 месяц.

– Люди не могут выехать на подконтрольную территорию. Если выезжают, то через Россию. Это резервация, вокруг минные поля, закрыты блокпосты. Но если вы поддерживаете эту систему, этого не замечаете. Людям, ушедшим в ополчение, не нужно никуда ехать. Даже живя в Макеевке, они очень часто не выезжали в Донецк. Даже на какие-то праздники. Им это не нужно.



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– Они не очень переживают, что у них нет загранпаспорта, не увидят Европу, что в Украине есть безвиз. Им не нужен тот Париж или Мадрид. Во-первых, у них нет денег на это, живя в этой системе. У них есть Россия. В ее сторону они бездумно смотрят, потому что получили российские паспорта. Но они не выезжают в РФ, они так и дальше живут с этеми паспортами в Макеевке. Ничего для них не меняется. Люди, которые поддерживают эту систему, не замечают этой резервации. Для них все хорошо.

Станислава Асеева задержали в мае 2017 года среди оккупированного Донецка на площади Ленина, когда он делал репортаж. Большую часть плена его удерживали на территории бывшего артцентра "Изоляция", который от начала российско-украинской войны боевики превратили в концлагерь. Там держали украинских военных, случайных гражданских и собственных ополченцев.



29 декабря 2019-го Станислава Асеева освободили из плена при обмене. Он работает экспертом Украинского института будущего. Осенью прошлого вышла его книга об опыте плена в "Изоляции" "Светлый Путь": история одного концлагеря".

Вы мечтаете вернуться в Донецк?

– Нет, у меня ощущение, что это вряд ли произойдет в реальности. Я потерял этот город, каким он был до войны. Даже если представить, что все вернется в сторону Украины, мы формально вернем и реинтегрирует эту территорию. Но там есть очень много людей, которые будут в частности ненавидеть меня. Мне будет просто некомфортно ходить теми улицами, где меня арестовали. Думаю, что Донецк для меня в этом смысле уже потерян.

2 февраля на Youtube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом, эссеистом, главным редактором UkraineWorld.org Владимиром Ермоленко. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.