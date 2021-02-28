 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 495
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 378
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1368
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 1980
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1044
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1980
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1071
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1350
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 648
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
7
13
4
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Завораживающе явление: показали волшебные фото &quot;снежной Луны&quot;
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Зацвели подснежники: показали фото
Зацвели подснежники: показали фото
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Видео
Все видео
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 180
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1179
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 531
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3267
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 243
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
воскресенье, 28 февраля 2021 14:14

Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"

1 Комментировать
Автор: Анатолий Гаевский
  Станислав Асеев пробыл в плену так называемой ДНР 31 месяц
Станислав Асеев пробыл в плену так называемой ДНР 31 месяц


Донецк – это в определенной степени резервация, особенно сегодня, когда закрыты блокпосты, в частности через ковид. Об этом рассказал журналист и писатель Станислав Асеев в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на Youtube-канале Gazeta.ua. Он находился в плену так называемой ДНР 31 месяц.

– Люди не могут выехать на подконтрольную территорию. Если выезжают, то через Россию. Это резервация, вокруг минные поля, закрыты блокпосты. Но если вы поддерживаете эту систему, этого не замечаете. Людям, ушедшим в ополчение, не нужно никуда ехать. Даже живя в Макеевке, они очень часто не выезжали в Донецк. Даже на какие-то праздники. Им это не нужно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"

– Они не очень переживают, что у них нет загранпаспорта, не увидят Европу, что в Украине есть безвиз. Им не нужен тот Париж или Мадрид. Во-первых, у них нет денег на это, живя в этой системе. У них есть Россия. В ее сторону они бездумно смотрят, потому что получили российские паспорта. Но они не выезжают в РФ, они так и дальше живут с этеми паспортами в Макеевке. Ничего для них не меняется. Люди, которые поддерживают эту систему, не замечают этой резервации. Для них все хорошо.

Станислава Асеева задержали в мае 2017 года среди оккупированного Донецка на площади Ленина, когда он делал репортаж. Большую часть плена его удерживали на территории бывшего артцентра "Изоляция", который от начала российско-украинской войны боевики превратили в концлагерь. Там держали украинских военных, случайных гражданских и собственных ополченцев.


29 декабря 2019-го Станислава Асеева освободили из плена при обмене. Он работает экспертом Украинского института будущего. Осенью прошлого вышла его книга об опыте плена в "Изоляции" "Светлый Путь": история одного концлагеря".

Вы мечтаете вернуться в Донецк?
– Нет, у меня ощущение, что это вряд ли произойдет в реальности. Я потерял этот город, каким он был до войны. Даже если представить, что все вернется в сторону Украины, мы формально вернем и реинтегрирует эту территорию. Но там есть очень много людей, которые будут в частности ненавидеть меня. Мне будет просто некомфортно ходить теми улицами, где меня арестовали. Думаю, что Донецк для меня в этом смысле уже потерян.

2 февраля на Youtube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом, эссеистом, главным редактором UkraineWorld.org Владимиром Ермоленко. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 20997
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 2 Просмотров: 11448
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 8136
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 5752
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 4977
Общество
Прививки от Covid-19 придется делать регулярно
Прививки от Covid-19 придется делать регулярно Просмотров: 36
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 162
Карпатам угрожают паводки
Карпатам угрожают паводки Просмотров: 72
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
7
 Просмотров: 531
Стало известно, скольких украинцев вакцинировали за минувшие сутки. Количество - мизерное
Стало известно, скольких украинцев вакцинировали за минувшие сутки. Количество - мизерное Просмотров: 423
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 55382
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть