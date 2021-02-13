Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии

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Оксана Матченко, которая с семьей живет в Бразилии переехала с семьей в дом из квартиры. Украинка показала реалии такого съема и рассказала об особенностях жизни в доме.

"Столица вторая в рейтинге по самой дорогой недвижимости в Бразилии. Поэтому и аренда здесь не дешевая.

Мы пересмотрели где - то из 50 домов, большинство сдается без мебели, очень далеко или дорого, много дополнительных условий: или вместе с прислугой что там живет, или вас не выбирал владелец, или были уже сданы", - говорит Оксана.

Семья снимает одноэтажный дом с бассейном, своей территорией. Рядом есть сад, где растет авокадо, кактусы и апельсины. Территорию Оксана будет присматривать самостоятельно, так будет дешевле.

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"Наняли людей, которые сделали сетку на бассейн, чтобы дети туда не упали случайно. Также приходили мастера его чистили. Вообще, здесь принято на большой дом нанимать прислугу, чтобы они убирали, ухаживали за садом и клумбами. Надеюсь позже и у нас появится такая помощница", - объясняет.

Еще одно неудобство, что весь дом под камерами, охраной и решетками на окнах. В самой столице краж не так много, но местные перестраховываются, учитывая ситуацию в других районах и городах.

"В дом часто заползают различные пауки, скорпионы и ящерицы. Поэтому каждый вечер устраиваю квест в поисках живности. Грязную одежду перед стиркой тоже хорошо перетряхиваю. Потому что нашу знакомую укусил скорпион, когда она загружала белье в машинку. Зато можно поить колибри. Для них здесь обустраивают специальные поилки и даже продают сахарные смеси для заманивания птиц", - говорит Оксана.

Частный сектор достаточно далеко расположен от города, поэтому до ближайшего магазина теперь нужно ехать на авто.

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв. мужчина говорит, что тем, кто в стране находится легально, здесь комфортно жить. Государство оказывает помощь детям до 18 лет независимо от происхождения и дохода родителей. Ежемесячное пособие-500 долларов