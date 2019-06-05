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пятница, 07 июня 2019 20:23

Должны поощрять международных партнеров успехами Украины, а не клянчить помощь

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Должны поощрять международных партнеров успехами Украины, а не клянчить помощь
Игорь Бураковский: если в какой-то условной стране пройдет референдум, где решат признать ЛНР и ДНР, ее лидер не сможет противодействовать этому. Фото: Тарас Подолян

Один из главных вызовов для нового президента - сохранить международную поддержку Украины в условиях "усталости" от конфликтов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Из того, что говорил Зеленский и его команда, создается впечатление, что они понимают эту проблему. Но как это будет на практике, пока неизвестно. Следует учесть, что сегодня в Европе меняются политические лидеры: уходит президент Литвы Даля Грибаускайте и канцлер Германии Ангела Меркель. К власти приходит "условное" поколения Эммануэля Макрона (президент Франции, победил на выборах в 39 лет. - Gazeta.ua). Надо думать, как налаживать с ними контакт и поддерживать хорошие отношения на благо Украины", - объясняет эксперт.

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Мы должны агитировать за Украину не с позиции "мы - ваша проблема, помогите нам". Надо поощрять партнеров нашими успехами, отмечает Игорь Бураковский.

"Мир быстро устает от конфликтов. И если Путин может не обращать внимания на мнение российской общественности, то лидеры западных стран вынуждены в хорошем смысле этого слова считаться со своими гражданами. Если в какой-то условной стране пройдет референдум, где решат признать ЛНР и ДНР, их лидеры не смогут противодействовать этому. В Нидерландах была подобная ситуация, когда ратифицировалось Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Это - долгосрочный вызов. И мы должны четко понять, где можем добиться наибольшего эффекта. Речь идет не только о традиционных средства международной политики, но и о народной дипломатии", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.

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07
июня

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