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суббота, 26 декабря 2020 12:29

"Должны дать шанс людям выжить" - инфекционистка Голубовская о критике ВОЗ

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&quot;Должны дать шанс людям выжить&quot; - инфекционистка Голубовская о критике ВОЗ
Фото: Facebook/Ольга Голубовская

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская не согласилась с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выразила обеспокоенность из-за выделения Украиной средств на экспериментальные лекарства против COVID-19.

Письмо директора регионального Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге врач прокомментировала на странице в Facebook 24 декабря. Свой пост эксперт начала фразой: "У меня нет слов", сообщает "Обозреватель".

"Мы тоже очень обеспокоены тем, что Клюге не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь", – подчеркнула Голубовская.

Однако, по словам Голубовской, Всемирную организацию здравоохранения "забыли" проинформировать, что украинские доктора не имеют права назначать лекарственные средства против COVID-19, не входящие в протокол.

"Также они "забыли" (а, скорее, не знали) о том, что весь мир назначает разные методы лечения, не имеющие четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам, и это лечение называется "экспериментальным", или "сострадательным" и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание", – подчеркнула инфекционист.

Она напомнила, что медики в свою очередь были обеспокоены протоколами ВОЗ, которые в начале пандемии запрещали назначать гормоны. Это повышало бы смертность, "если бы не наши самоотверженные доктора".

Инфекционист отметила, что медики лечили инфицированных "таким образом, чтоб они могли выжить, а не путем соблюдения ошибочных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены".

Голубовская подытожила, что одни только маски и пульсоксиметры не смогут спасти людей, а если их не лечить, то "не хватит никакого кислорода". Закупка дорогостоящих лекарств позволит применять их бесплатно при тяжелого течения коронавирусной болезни.

Украина, как пояснила врач, применяет современные методы лечения, схемы терапии, которые хорошо себя зарекомендовали.

"Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", – указала врач.

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Дата
26
декабря

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