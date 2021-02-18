Должностных лиц ВСУ разоблачили на закупке непригодных аппаратов ИВЛ на 11 млн грн. Фото: ГБР

ГБР расследует закупку аппаратов ИВЛ для армии на 11 млн грн, которые оказались непригодными.

Оперативники ГБР получили информацию, что служебные лица Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины закупили непригодные для использования аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований Украины.

"Комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - сказано в сообщении.

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16 февраля 2021 следователи ГБР провели обыски по месту работы и проживания фигурантов дела, в ходе которых были изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

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