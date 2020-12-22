Должностных лиц водоканала разоблачили в присвоении государственных средств

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционный механизм присвоения средств коммунального предприятия в Николаеве. Фото: ssu.gov.ua

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей коммунального предприятия на схеме хищений.

Так, в 2019 - 2020 годах должностные лица заключили с коммерческими структурами ряд договоров на поставку электроэнергии почти на 240 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о коммунальном предприятии Николаевского городского совета Николаевводоканал.

"Чиновники подписали дополнительные соглашения на невыгодных для коммунального предприятия условиях. Через это соглашение руководство завладело средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах. Фигуранты проводили бестоварные операции с коммерческими структурами, которые имеют признаки фиктивности. Выведенные в тень средства злоумышленники присваивали", - скаано в сообщении .

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Эксперты устанавливают, сколько убытков нанесли бюджету города подозреваемые в коррупции.

Силовики провели обыски дома и на рабочих местах фигурантов дела в Николаевской и Харьковской областях.

"По результатам следственных действий изъято бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, в том числе, чековые книжки, налоговые накладные, а также черновые записи, носители информации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен. Схему организовал местный коммерсант.