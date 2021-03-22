"Долг оплатить надо срочно" - на продолжение лечения сына родители просят помощи

Автор: Фото предоставлено Светланой Романюк 14-летнему Андрею Романюку из села Вербка Каменец-Подольского района Хмельницкой области в клинике Турции сделали пересадку костного мозга. Лечение продолжат после погашения задолженности в суме $45 тыс.

У 14-летнего Андрея Романюка из села Вербка Каменец-Подольского района Хмельницкой области обнаружили острый лимфобластный лейкоз, ранний рецидив. В клинике Турции мальчику сделали пересадку костного мозга. Лечение продолжится, если родители срочно выплатят задолженность в сумме $45 тыс.

"Андрюша заболел около двух лет. Мы лечились в Хмельницком и Киеве. Болезнь отступила, но впоследствии произошел рецидив. Нужна была пересадка костного мозга. Надо было 190 тысяч долларов. Собирали с помощью людей. Более пяти месяцев назад мы приехали в клинику Турции. Андрюша переболел коронавирусом и прошел химиотерапию. 15 марта ночью сыну сделали срочную пересадку костного мозга. Мы купили очень дорогое лекарство и оплатили доставку донорских клеток. Эти деньги не были вписаны в сбор, поэтому у нас есть долг 45 тысяч долларов. Состояние Андрюши стабильное. Долг оплатить надо срочно, чтобы продолжили лечение. Кроме того, надо дополнительные дорогостоящие препараты. Это еще примерно 16 тысяч долларов. Мы снова обращаемся к людям. Просим помочь погасить долг и на дальнейшее лечение нашего Андрюши", - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Романюк.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка гривна - 5218 5757 0086 5932, евро - 5218 5722 2190 1148, доллар - 5218 5722 2190 1155 или карта Mонобанка: гривна - 4441 1144 2328 6457 (отец Романюк Роман Александрович).

Карта Альфа-Банка: 5559 4937 0129 0695 (тетя Роик Людмила Васильевна).