Договоренности по газу между Украиной и Россией могут согласовать в ближайшие выходные

"Нефтегаз" и "Газпром" почти договорились. Фото: inventure.com.ua

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа подпишут в ближайшие выходные.

Кроме этого, ранее оговоренные объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, минимальны, сообщили в Зеркало недели.

Кроме этого, отметили, что "Газпром", "Нафтогаз" и компания "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно готовят межоператорских соглашение, в котором пропишут все условия взаимодействия двух газотранспортных систем и транспортный договор.

По словам министра энергетики, Россия готова рассмотреть возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева. Однако этот вопрос сейчас не обсуждается.

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Три миллиарда долларов, которые "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.