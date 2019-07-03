Дочь военного собирает деньги на трансплантацию печени

фото предоставлено Евгенией Чередниченко

5-летняя Мария Чередниченко из Харькова требует оперативного хирургического вмешательства.

Врачи поставили ребенку страшный диагноз "Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 2-го типа (болезнь Байлера)". Она нуждается в пересадке печени.

"Проблемы со здоровьем дочери начались на втором месяце после рождения. Не раз врачи собирались на консилиумы, но никак не могли определиться, что с ребенком. В течение 4 лет лечили, но получается не от того. Тогда друзья посоветовали проконсультироваться еще в европейских клиниках. Обнаружили врожденную патологию, которая привела к страшной болезни. Заболевание редкое. Сейчас нам говорят, что надо только трансплантация печени", - говорит Gazeta.ua отец, полковник Сергей Чередниченко.

Физическое развитие у девочки отсутствует. Всю энергию тратит на работу внутренних органов. Печень работает на треть.

По просьбе семьи откликнулось несколько клиник. В настоящее время есть возможность провести операцию в городе Стамбул в университете КОЧ.

"Клиника в двадцатке лучших, кто удачно проводит трансплантации органов. Они обследуют и исследуют донора и пациента от пальцев ног до головы, чтобы понять на сколько процентов подходят друг другу. Одно дело пересадить орган, другое - приживется", - объясняет Сергей Чередниченко.

Родители потратили на лечение Марии уже более 10 тысяч долларов. Но для операции необходимо еще более 70 тыс. долларов. Таких денег у семьи нет. Собратья Сергея Чередниченко просят помочь его дочери офицера, который более 20 лет отдал служению Родине. С первых дней участвовал в боевых действиях на Востоке страны в АТО, а затем и ООС.

Для помощи Марии Чередниченко:

Номер карты ПриватБанк 5168 7427 1180 4025

Контактные данные: отец - Чередниченко Сергей Викторович 095-041-88-38, 097-929-74-94; мать - Чередниченко Евгения Николаевна 095-138-38-67

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