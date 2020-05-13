Добровольцам разрешили бесплатную реабилитацию и санаторно-курортное лечение

Государство возьмет на себя реабилитацию и санаторно-курортное лечение добровольцев. Фото: reuters.com

Правительство предоставило воинам-добровольцам право проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства.

Соответствующее постановление принял Кабмин, говорится на странице Минветеранов в Facebook.

Речь идет об участниках антитеррористической операции, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в АТО до 24 февраля 2018 года во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами, но в дальнейшем не вошли в их состав.

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