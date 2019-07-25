Добкин не пришел на допрос в ГПУ

Нардепа будут вызывать повторно. Фото: bigmir) net

Нардеп Михаил Добкин не пришел сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

"Не явился сегодня на допрос. Причину он не сообщил", - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Добкина будут вызывать повторно, но точной даты пока нет.

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Допрос должен состояться по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича.

Дзержинский районный суд Харькова перенес заседание по делу о хищении земли против нардепа "опоблоковца" Михаила Добкина. На заседание, которое назначили на понедельник, 12 ноября, появился сам Добкин и другие обвиняемые - бывшие заместитель начальника управления земельных отношений и заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса и главный архитектор города, сообщает сайт 057.