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вторник, 18 февраля 2020 20:24

"До конца года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ" - Климкин

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&quot;До конца года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ&quot; - Климкин
Павел Климкин: Путин хочет возглавить новое государство. Неважно, какую должность займет. Видит нас и Белоруссь в зоне его влияния. Фото: Тарас Подолян

Кремль никогда не пойдет на уступки нашему государству. Для него успех Украины означает окончательное поражение, крах модели.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Россия может делать какие-то шаги по Донбассу только когда увидит, что они будут способствовать тотальному социальному взрыву и дестабилизации. Кремль не хочет, чтобы демократическая Украина вообще существовала.
Путин хочет возглавить новое государство. Неважно, какую должность займет. Видит нас и Беларусь в зоне его влияния", - считает дипломат.

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Если введем военных советников в Луганск и Донецк и частично на границу состоится замораживание конфликта, говорит он.

"Тогда будем размораживать гуманитарную сферу. Образуется Министерство интеграции. Будет масштабная программа гуманитарного взаимодействия. Будет затрагивать проблемы здравоохранения, образование, социальную сферу. Нужна визия государства. Ее обязательно должно поддерживать общество. Иначе ничего не получится.
Россия раздала на оккупированных территориях уже 200 000 своих паспортов, по официальным данным. За месяц - 30 000 документов. Такими темпами к концу года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ. Тогда исчезнет любая логика того, что украинская власть делает для реинтеграции оккупированных территорий. Надо выработать систему наказаний. Донести до местных. Они должны знать, что потеряют, если примут российский паспорт ", - добавляет Павел Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.

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18
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