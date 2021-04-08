До конца года хотят вакцинировать 70% взрослого населения

Ляшко считает, что нужно агитировать людей сделать прививку. Фото: Reuters

До конца года Минздрав планирует вакцинировать 70% взрослого населения Украины.

Для этого необходимо наличие вакцин и желание граждан вакцинироваться, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

"Когда мы говорим о том, что нам поставлена ​​задача до конца 2021 вакцинировать 70%, мы должны сделать все, чтобы это произошло. Сейчас у нас апрель, мы понимаем, что нужно делать около 6 млн прививок в месяц, 220 на сутки, без выходных, для того, чтобы обеспечить выполнение этого плана. Есть несколько переменных, которые будут влиять на исполнение. Первая переменная - наличие вакцин. Их должно быть как минимум миллион, чтобы мы могли задействовать все наши ресурсы. И поставки должны быть ритмичными без сбоев", - сказал он.

Ляшко считает, что нужно агитировать людей делать прививки.

"Вторая составляющая - люди должны прийти вакцинироваться. С 70% в среднем 50% сейчас хотят вакцинироваться, 20% мы должны пригласить. Мы должны их убедить за этот промежуток времени. Надо идти в группы в соцсетях, убеждать, мы сейчас работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ для того, чтобы еще раз рассказать обо всех потенциальных преимуществах вакцинации по сравнению с переносом болезни", - рассказал замминистра.

Сейчас в Украине наблюдается 0,3% неблагоприятных последствий после всех инъекций и около 800 событий после иммунизаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сто такое Национальный план Covid-вакцинации - объяснение Минздрава

"Будут ли они в дальнейшем? Да. Но позитив и тяжесть течения болезни в случае инфицирования после вакцинации несравнимы с теми неблагоприятными событиями, которые могут возникнуть в день инъекции, в месте инъекции или через определенное время. От этого не умирают", - пояснил главный санврач.

Украинские вне группы риска, записавшихся на вакцинацию через приложение "Дія", не приглашают прививаться остаточными дозами. Очередь на Covid-вакцинацию через е-сервис является своеобразным письмом ожидания только для каждой конкретной группы вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.