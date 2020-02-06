Дмитрия Табачника заметили у налоговой в Симферополе

В аннексированном Крыму заметили бывшего украинского политика, экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.

Соответствующее фото Табачника педоставляет "Крым.Реалии".

Бывшего депутата Верховного Совета Крыма от блока "За Януковича", бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залки.

Автор: ua.krymr.com 5 февраля Дмитрия Табачника заметили у здания налоговой в Симферополе

Журналисты попытались связаться с Дмитрием Табачником, но его украинские номера не обслуживаются. СМИ ищет другие способы связаться с бывшим украинским политиком, чтобы узнать, как часто он посещает аннексированный Крым.

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После аннексии Крыма Россией в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционного списка Евросоюза. В 2015 году Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах. До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2015 году сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.