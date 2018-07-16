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понедельник, 16 июля 2018 15:21

Дмитрий Бойко нуждается в срочной помощи на лечение лейкоза

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Дмитрий Бойко нуждается в срочной помощи на лечение лейкоза
В 7-летнего Дмитрия Бойко обнаружили острый лимфобластный лейкоз Фото надане Віталіною Бойко

7-летний Дмитрий Бойко со Смелы Черкасской области находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. У мальчика обнаружили острый лимфобластный лейкоз, Т-клеточный, острый период. На лечение ребенка ежедневно требуется около 1 тыс. грн. Родители простят помощи.

"Дима рос здоровым ребенком. Окончил 1-й класс. Был на каникулах у моих родителей. В июне мама заметила, что у него увеличились лимфоузлы. На следующее утро обратились к педиатру. Она направила на анализы, которые показали, что кровь плохая. Поехали на консультацию к гематологу. Сделали повторное обследование. В течение 2-х суток сыну поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз, Т-клеточный, острый период. Диме уже трижды делали химию. Первые 10 дней к нему круглосуточно была подключена система. Сын все понимает, успокаивает меня: "Мама, не волнуйся, мы обязательно отсюда выйдем. Я поправлюсь, и дедушка будет учить меня ездить на машине". Дима очень хозяйский, все умеет делать, любит помогать. Радуется, как все дети, новой игрушке, приходу родным. Деньгами нам помогают родственники, кумовья, знакомые. Мы выставили на продажу машину и собираемся еще и квартиру. Так как прогнозируется длительное и дорогостоящее лечение. Поэтому обращаемся за помощью к неравнодушным людям с просьбой помочь в лечении нашего единственного ребенка", - рассказывает мать Виталина Бойко.

Реквизиты для помощи:

Карточка ПриватБанка: 4149 4391 0652 9757 (отец Дмитрия Бойко Василий Васильевич), его контакты: 0 (93) 608 71 04.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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