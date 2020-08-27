Для Украины приемлемы только двусторонние переговоры с РФ - дипломат

Владимир Василенко: переговоры в обоих форматах должны происходить в соответствии с требованиями международного права, а не прихотей и капризов агрессора. Фото: Тарас Подолян

"Минский" и "нормандский" форматы мертвы давно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"В 2014 была попытка урегулировать конфликт в рамках "Женевского" формата. В нем принимали участие Украина, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия. Украина, США и ЕС выступали одной стороной переговоров, а Россия - другой. По своей природе, это были двусторонние переговоры с государством-агрессором. Тогда была достигнута договоренность о прекращении боевых действий. Россия ее не выполнила. "Женевский формат" прекратил свое существование. Был основан так называемый "нормандский". Его участниками, кроме Украины и России, стали Франция и Германия. Получилось так, что все четыре страны-переговорщики - государство-агрессор, государство-жертва и посредники - имеют одинаковый статус. Россия наравне с Германией и Францией позиционирует себя как миротворец. Согласно международному праву переговоры в "нормандском формате" стоит рассматриваться как двусторонние переговоры между Украиной как государством, подвергшейся агрессии, и Россией как на государственном-агрессором с участием третьей стороны - Франции и Германии, которые выполняют роль посредников", - объясняет эксперт.

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По его словам, "Минский" формат в свете международного права тоже должен трактоваться как двусторонние переговоры - между Украиной и Россией с участием третьих сторон.

"Беларусь является государством, которое предоставляет хорошие услуги, не участвует в переговорах. ОБСЕ как международная организация осуществляет посредничество. Может предлагать свои варианты. Именно в такой модальности должны функционировать "нормандский" и "минский" форматы. И главное, переговоры в обоих форматах должны происходить в соответствии с требованиями международного права, а не прихотей и капризов агрессора", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Страна" от 27 августа.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности про 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.