Для украинцев изменились правила въезда в США

Для украинцев, путешествующих в Соединенные Штаты Америки, изменились правила карантина.
Теперь надо делать тест на коронавирус. Об этом сообщает Посольство Украины в США.
"С 26 января 2021 вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. Они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия ", - говорится в сообщении.
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Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.
Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на коронавирус в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.
После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу. За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 000 человек в сутки.
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