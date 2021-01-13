Для украинцев изменились правила въезда в США

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 297
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1152
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2304
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 981
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 405
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1557
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1908
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1008
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
6
5
9
6
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Ведущая Хвостова встретила &quot;принцессу вина&quot; в долине Рейна
Ведущая Хвостова встретила "принцессу вина" в долине Рейна
&quot;Кухня была похожа на лавку мясника&quot;. Показали, как жили в средневековом замке
"Кухня была похожа на лавку мясника". Показали, как жили в средневековом замке
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
Видео
Все видео
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 297
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1908
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1278
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 23:01

Для украинцев изменились правила въезда в США

  Комментировать
Для украинцев изменились правила въезда в США
Путешествующий должен предоставить авиакомпании подтверждение проведения лабораторных исследований. Фото: Reuters

Для украинцев, путешествующих в Соединенные Штаты Америки, изменились правила карантина.

Теперь надо делать тест на коронавирус. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"С 26 января 2021 вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. Они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассматривает внедрение Covid-паспортов - Ляшко

Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.

Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на коронавирус в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу. За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 000 человек в сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для украинцев изменились правила въезда в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Компьютерный вирус удалил тысячи программ

Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности

Россияне признались в теракте в Волновахой

Киборги выстояли, не выдержал бетон - от обстрелов упала башня ДАПа

Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 25085
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 16731
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8667
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8074
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 7804
Общество
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
5
 Просмотров: 297
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
6
 Просмотров: 72
Чиновнику Укрзализныци объявили о подозрении в причинении госубытков
Чиновнику Укрзализныци объявили о подозрении в причинении госубытков Просмотров: 81
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
 2 Просмотров: 333
На лечение Максиму Кравченко нужно около €160 тыс.
На лечение Максиму Кравченко нужно около €160 тыс.
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 54801
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть