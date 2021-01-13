Для украинцев изменились правила въезда в США

Путешествующий должен предоставить авиакомпании подтверждение проведения лабораторных исследований. Фото: Reuters

Для украинцев, путешествующих в Соединенные Штаты Америки, изменились правила карантина.

Теперь надо делать тест на коронавирус. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"С 26 января 2021 вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. Они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на Covid-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия ", - говорится в сообщении.

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Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.

Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на коронавирус в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу. За последние два дня количество людей, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 000 человек в сутки.