"Для телекартинки российским пропагандистам" – в Киеве готовили проплаченный митинг

У организаторов проплаченных акций полицейские изъяли разную атрибутику с лозунгами. Фото: Нацполиция.

Правоохранители разоблачили организаторов проплаченных митингов, которые планировали провести в Киеве мероприятия по дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщила Нацполиция.

Сегодня, 19 февраля, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций.

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"Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание телекартинки для российских пропагандистских СМИ", - говорится в сообщении.

Акция планировалась под офисом президента. Туда должны были вывести 1500 человек, которые получили бы за это денежное вознаграждение.

"Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черные" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карт и т.д.", - отмечают в полиции.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских. Угроза нового российского вторжения в Украину слишком высока, заявлял президент США Джо Байден. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около 7 тыс. военных.