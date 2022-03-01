Для россиян создали канал с информацией об убитых и пленных. Украинцы должны отправлять туда фото

На канале собирают данные об оккупантах. Фото: help200rf

В Telegram запустили канал, где будут собирать фото и видео убитых и пленных российских оккупантов, чтобы их родственники знали о войне.

Об этом сообщила депутат Галина Янченко. На канал можно перейти по ссылке.

Собственные фотографии российских солдат следует присылать на Telegram-номер @help200rf или +44 7728 631472

Отправляйте фото и видео тел оккупантов, снимайте лицо. Делайте видео с пленными, уточните их имена, город, звание и номер воинской части. Фотографируйте найденные документы оккупантов.

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Таким образом, россияне будут знать, что их власть отправляет военных только на верную смерть или плен.