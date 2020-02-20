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четверг, 20 февраля 2020 20:06

Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах

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Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
Зелинский раскритиковал митингующих. Фото: Reuters

Непонятно, почему народ, который защищает страну от российской агрессии, теперь протестует против эвакуации своих сограждан в Украину.

Военный капеллан Андрей Зелинский, написал об этом в Facebook.

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"Не понимаю, как народ, который ценой больших потерь находит в себе силу и мужество на Майдане защищать право народа на будущее и в течение 6 лет может сдерживать военную агрессию одной из самых мощных армий мира против своего государства, а затем может агрессивно не пускать граждан Украины в Украину! Мы Украина для кого защищаем?", - написал Зелинский.

Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.

Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.

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