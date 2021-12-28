Для каждого третьего украинца 2021 год стал успешным

Своей жизнью довольны 40% украинцев. Фото:Pixabay

Треть украинцев считает 2021 год успешным для себя.

Таков результат итогового годового онлайн-опроса Социологической группы "Рейтинг".

По его результатам каждый третий украинец назвал уходящий год успешным. В то же время он не принес успеха каждому десятому.

Все или большинство своих планов смогла реализовать также треть опрошенных, половина осуществила не все задуманное и 13% процентов не удалось ничего.

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Также исследование показало, что 40% украинцев удовлетворены своей жизнью, 30% – скорее удовлетворены, около 20% – не очень удовлетворены и 11% – недовольны совсем. Среди довольных больше мужчин и младших опрошенных.

К тому же чем выше респонденты оценивали свой доход, тем больше и успех года.

Опрос был проведен с 4 по 7 декабря во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом интернет-опроса. В нем приняло участие 1600 респондентов.

Социологическая группа "Рейтинг" исследовала, как за 2021 год изменилось материальное положение украинцев. По результатам опроса только для 9% украинцев финансовое положение семьи улучшилось. В свою очередь, не изменилось оно для 40% украинцев, а для 50% - ухудшилось.