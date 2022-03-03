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четверг, 03 марта 2022 10:48

Для эвакуации из горячих точек назначили бесплатные поезда: график

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Укрзализныця делает все рейсы с Востока в направлении Запада страны эвакуационными и закрывает на них продажу билетов.

Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от оперативной ситуации, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", - говорится в сообщении.

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Пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia
 

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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