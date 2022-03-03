Для эвакуации из горячих точек назначили бесплатные поезда: график

Укрзализныця делает все рейсы с Востока в направлении Запада страны эвакуационными и закрывает на них продажу билетов.
Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от оперативной ситуации, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", - говорится в сообщении.
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Пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:
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Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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