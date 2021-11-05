Дистанционки не будет: два города возвращают школьников за парты после каникул

В Харькове и Черкассах школьники возвращаются за парты после каникул. Дистанционки не будет. Фото: pixabay.com

В понедельник, 8 ноября, в Харькове школьники возвращаются за парты. Очную учебу в школах возобновят после трехнедельных каникул.

Об этом сообщила директор Департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко, пишет "Город Х".

"Со следующей недели школьники Харькова 1-11 классов учатся в стационарном режиме", - отметила Деменко.

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Не будут учиться дистанционно после каникул и учащиеся черкасских школ, рассказала заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина в Facebook.

"Пока эпидситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение", - пояснила Чубина.

В Сумской области приняли решение продолжить дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов. Школьники продолжат обучаться дистанционно до 14 ноября.