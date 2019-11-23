Дискуссии продолжаться: в МВФ прокомментировали визит миссии в Украину

В МВФ рассказали о результатах визита миссии в Украину. Фото: Delo.ua

Миссия МВФ после очередного визита в Украину заявила о достижении заметного прогресса относительно нового транша.

В то же время в МВФ добавили, что дискуссии относительно новой программы, будут продолжаться на следующей неделе. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии МВФ Рона ван Родена, передает Укринформ.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся на следующей недели", - говорится в заявлении.

Руководитель миссии МВФ отметил, что команда специалистов фонда провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

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"Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последнии несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - сказал ван Роден.

Ранее СМИ сообщили, что миссия МВФ в пятницу, 22 ноября, без результатов поехала с Украины. Так главными вопросами для МВФ были олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ, однако никаких компромиссов с прежними владельцами ПриватБанка не удалось достичь.