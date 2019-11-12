Директора департамента Офиса президента поймали на взятке

Руководителя департамента ОП Светлану Кондзелю задержали на взятке. Фото: Ukrnews

НАБУ задержало на взятке директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю.

Чиновница требовала $150 тыс. за назначение на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Украинская правда.

Кондзеля занимает должность директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП. Как отметил источник, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента.

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НАБУ пока не давало никаких комментариев по этому поводу.

Сотрудники НАБУ и САП 11 ноября задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн. Имена задержанных не называют.