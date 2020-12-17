Директора биржи подозревают в афере на 24 млн гривен

Правоохранители объявили подозрение генеральному директору торговой бирже в злоупотреблении полномочиями, повлекшее 24 млн гривен убытков четырем банкам из-за неуплаты гарантийного взноса участникам торгов.

Так, гендиректор противоправно допустил предприятия к участию в торгах по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков, которыми управляют уполномоченные на ликвидацию лица ФГВФЛ, без внесения им обязательного гарантийного взноса, информирует сообщает пресс-служба ГБР.

Вследствие согласованных действий участников торгов цена лота была снижена вдвое.

22 ноября 2019 указанный субъект хозяйствования стал победителем торгов, поскольку предложил наибольшую цену за пул активов, а именно 304 млн гривен.

"Однако он нарушил условия проведения аукциона, отказавшись от приобретения лотов, и право на приобретение активов перешло участнику аукциона, который предложил следующую по величине ставку - 150,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Из-за нарушения со стороны предприятия сумма гарантийного взноса должна была быть перечислена указанным банкам. Однако средства не поступили на счета, поскольку взнос не был оплачен. Это нанесло им 24 млн гривен убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 4000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подозреваемый в завладении имуществом Национальной гвардии, екснардеп Максим Микитась после сделки на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО. Микитась находится у себя дома. Однако он не освобожден от уголовной ответственности в этом деле, изменены только условия содержания на период следствия.